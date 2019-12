Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg hat einen gelungenen Einstand in die Weltcup-Saison gefeiert. Beim Parallel-Slalom im russischen Bannoje musste sich die 31-Jährige erst im Finale der Schweizer Weltmeisterin Julie Zogg geschlagen geben. Jörg hatte bei der WM im Februar in Park City Gold im Parallel-Riesenslalom gewonnen.

"Ein super Start in die Saison, besser kann man es sich nicht wünschen", sagte Jörg, die nach zuletzt zwei zweiten Plätzen Ambitionen auf den Triumph im Gesamtweltcup hegt: "Ein bisschen ärgerlich am Ende, dass es nicht zum Sieg gereicht hat, aber da waren unten einfach zu viele Fehler."

In Abwesenheit von Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien), die am Freitag beim alpinen Weltcup in Lake Louise/Kanada die Abfahrt gewonnen hatte, belegte im Süd-Ural zudem Ramona Hofmeister den siebten Rang.

Bei den Männern landete Stefan Baumeister beim Sieg von Ex-Weltmeister Andreas Prommegger (Österreich) auf Rang sechs.