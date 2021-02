Kurz vor der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) hat sich Josef Ferstl bei der alpinen Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt und muss die Saison vorzeitig beenden. Der 32-Jährige vom SC Hammer war am Freitag nach einem Innenski-Fehler am Seilbahnstadl-Sprung abgehoben und hart auf die Piste geprallt. Ferstl zog sich dabei einen Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger sowie ein angebrochenes linkes Sprunggelenk zu. Er wird damit acht bis zehn Wochen ausfallen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung vor Ort.

Ferstl war nach seinem Aufprall mit dem Rücken ins Sicherheitsnetz gekracht, das er dabei aus der Verankerung riss. Ferstl rappelte sich jedoch auf und konnte selbst zu Tal fahren. Zunächst deutete nichts auf eine solch schwere Blessur hin. "Diese Verletzung wenige Tage vor den Weltmeisterschaften ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass nicht mehr passiert ist. Ich werde die Verletzungen ausheilen und dann in die Vorbereitung für die Olympiasaison einsteigen", sagte der frühere Kitzbühel-Sieger.