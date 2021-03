DSV-Präsident Franz Steinle hat sportlich wie auch organisatorisch eine positive Halbzeitbilanz der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf gezogen.

"In der Summe können wir zufrieden sein. Beim ein oder anderen Wettbewerb haben wir zwar auf eine Medaille gehofft, die es dann nicht gegeben hat", sagte der 71-Jährige am Ruhetag am Montag: "Aber im Mixed-Skispringen haben wir am Sonntag auch erlebt, dass es umgekehrt laufen kann. Unerwartete Medaillen sind immer die schönsten."

Nach 13 von 24 Wettbewerben haben die deutschen Athleten und Athletinnen drei Medaillen gewonnen: Karl Geiger holte Silber im Springen von der Normalschanze und führte das Mixed-Team zum Titel, die Kombinierer Staffel gewann ebenfalls Silber.

Von zwei Jahren stand die deutsche Mannschaft in Seefeld nach 13 Entscheidungen bei fünfmal Gold und einmal Silber, vor vier Jahren in Lahti bei viermal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

"Nach den Vorleistungen im Weltcup haben wir schon damit gerechnet, dass wir diese hohe Messlatte nicht erreichen werden", sagte Steinle: "Aber wir haben in der zweiten WM-Woche noch gute Chancen in der Kombination und sehr gute Chancen im Skisprung-Bereich."

Mit dem Ablauf der zuschauerlosen Titelkämpfe unter stark erschwerten Corona-Bedingungen ist Steinle "sehr, sehr zufrieden. Wir haben viel Lob erhalten, auch von Weltverbands-Präsident Gian Franco Kasper. Wir haben unser Versprechen gehalten, dass wir viele schone Bilder in die Wohnzimmer liefern können, auch wenn die Zuschauer nicht in die Stadien dürfen."