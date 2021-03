vergrößernverkleinern Messinger (l.) im Rennen zusammen mit Guide Wunderle © ADRIAN STYKOWSKI/ADRIAN STYKOWSKI/SID

Paralympics-Sieger Martin Fleig hat sich beim Weltcup in Planica (Slowenien) in starker Form präsentiert und im klassischen Langlauf-Sprint den zweiten Platz belegt. Der 31-Jährige aus Freiburg musste sich in der sitzenden Klasse nur dem Russen Stanislaw Choklajew geschlagen geben.