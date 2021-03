Snowboarderin Selina Jörg hat ihre erfolgreiche Karriere mit einem Podestplatz beendet. In ihrem letzten Rennen sicherte sich die zweimalige Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Berchtesgaden gemeinsam mit Stefan Baumeister Platz drei im Team-Wettbewerb. Im letzten Einzelrennen war sie am Tag zuvor Zweite hinter Julie Zogg aus der Schweiz geworden. Der Sieg im Team-Wettbewerb ging an das Duo Russland 1 mit Slalom-Weltmeisterin Sofia Nadyrschina und Ex-Weltmeister Dmitri Loginow.