Die deutschen Biathletinnen gehen ohne Denise Herrmann in die Weltcuprennen ab Donnerstag (LIVETICKER) im finnischen Kontiolahti. Die zweimalige Saisonsiegerin aus Oberwiesenthal ist gesundheitlich noch leicht angeschlagen und wird für die folgenden Wettbewerbe in der kommenden Woche in Oslo geschont. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit.

In Finnland dabei ist dagegen Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier. Begleitet wird die Partenkirchnerin von Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Franziska Preuß.

In Bestbesetzung tritt das Männerteam an, allen voran Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, der Massenstart-Zweite Simon Schempp und der Verfolgungs-Dritte Benedikt Doll.

Komplettiert wird das Aufgebot von den Olympiastartern Johannes Kühn und Erik Lesser sowie Roman Rees, der in Pyeongchang nicht zum Einsatz gekommen war.