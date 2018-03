Wie schnelllebig ihr Sport sein kann, erfährt Laura Dahlmeier in diesen Tagen am eigenen Leib.

Weniger als drei Wochen nach den berauschenden Winterspielen von Pyeongchang dreht sich ausnahmsweise mal nicht alles um die Doppel-Olympiasiegerin, es ist eine völlig neue Situation für die 24-Jährige - und das genießt sie in vollen Zügen.

Vor den stimmungsvollen Wettkämpfen in Oslo, die am Donnerstag mit den zwei Sprints (ab 12 Uhr im LIVETICKER) eingeläutet werden, besitzt Dahlmeier theoretisch noch die Chance auf vier Kristallkugeln.

Dahlmeier im Massenstart vorn

Weil der Abstand im Sprint-, Verfolgungs- und vor allem im Gesamtweltcup jedoch recht groß (und wahrscheinlich zu groß) erscheint, richtet sich Dahlmeiers Augenmerk vor allem auf den Massenstart.

Hier liegt Dahlmeier vor dem letzten Rennen, das beim Weltcup-Finale im russischen Tjumen stattfindet, mit der punktgleichen Finnin Kaisa Mäkäräinen an der Spitze der Wertung.

Aus dem Zweikampf ist mittlerweile aber ein Dreikampf geworden: Weil am vergangenen Sonntag Vanessa Hinz sensationell triumphiert hatte.

"Ich bin mit einem guten Gefühl nach Oslo gereist", sagte Hinz, die vor ihrem Coup in Kontiolahti noch nie das Podest erobert hatte. Dass ihr weitere Erfolgserlebnisse noch in dieser Saison gelingen, kann und will die 25-Jährige nicht versprechen.

Mögliches Ende von Hönig diskutiert

Franziska Hildebrand, die wie Hinz bei den Olympischen Spielen ohne Edelmetall geblieben war, erging es ähnlich wie ihrer Teamkollegin.

Noch vor Hinz' Sturm in die Siegerlisten raste die 30-Jährige in der Vorwoche im Sprint auf den zweiten Platz - nachdem sie mit kritischen Äußerungen für Stunk im deutschen Team gesorgt hatte.

Die von ihr angestoßene Debatte über eine vermeintliche Fehlbesetzung der olympischen Frauenstaffel führte sogar so weit, dass mittlerweile schon ein mögliches Ende von Gerald Hönig als Bundestrainer diskutiert wird.

So können sie die Biathlon-Rennen aus Oslo live verfolgen:

Donnerstag, 15. März: 7,5 km Sprint der Damen (ab 12 Uhr im LIVETICKER)

Donnerstag, 15. März: 10 km Sprint der Herren (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

Samstag, 17. März: 4x6 km Staffel der Damen (ab 12 Uhr LIVE im LIVETICKER)

Samstag, 17. März: 12,5 km Verfolgung der Herren (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

Sonntag, 18. März: 10 km Verfolgung der Damen (ab 12 Uhr im LIVETICKER)

Sonntag, 18. März: 4x7 km Massenstart Staffel der Herren (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

Alle Rennen können sie auch live in der ARD und im Livestream sowie auf Eurosport und im Eurosport Player verfolgen.