Biathlon Sprint in Pokljuka heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach dem hervorragenden zweiten Rang von Johannes Kühn im Einzel-Wettbewerb sind die deutschen Biathlon-Herren auch im Sprint-Wettbewerb in Pokljuka heiß auf das Podest. (Biathlon: Sprint der Männer Fr. ab 14.15 Uhr im LIVETICKER)

Biathlet Johannes Kühn hat den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere nur um 4,2 Sekunden verpasst. Der 27-Jährige lag im Einzel über 20 km bis kurz vor Schluss an der Spitze - ehe ihn der siebenmalige Gesamtweltcupsieger Martin Fourcade (Frankreich) noch auf den zweiten Platz verdrängte.

Kühn blieb wie Fourcade fehlerfrei, der Dominator der vergangenen Jahre feierte bereits den 71. Weltcup-Sieg seiner Karriere.

Neben Kühn zeigte nur Simon Schempp eine ansprechende Leistung. Erik Lesser belegte Platz 23, der frisch gebackene Vater Arnd Peiffer lief nur auf den 52. Rang. Benedikt Doll wurde 58.

Fourcade auch im Sprint Favorit

Die großen Favoriten im Sprint-Wettbewerb werden, wie voraussichtlich in jedem Saisonrennen, Martin Fourcade und Johannes Thingnes Boe heißen. (SERVICE: Biathlon-Kalender 2018/19)

Der Franzose strebt seinen achten Gesamtweltcupsieg in Folge an. In der Saison 2017/2018 hat der Norweger Boe aber gezeigt, dass er in der Lage ist, Fourcade vom Thron zu stoßen. (Service: Biathlon-Weltcupstand 2018/19)

Nach dem hervorragendem Auftakt im Einzel wollen die deutschen Biathleten jedoch auch im Sprint für ein Erfolgserlebnis sorgen.

SERVICE: Biathlon-Weltcup 2018/19 Termine, TV und Favoriten

Die weiteren Biathlon-Wettkämpfe in Pokljuka:

07.12.2018 Sprint, Herren, 14.15 Uhr

08.12.2018 Sprint, Damen, 14.15 Uhr

09.12.2018 Verfolgung, Herren, 11.45 Uhr

09.12.2018 Verfolgung, Damen, 14.45 Uhr

So können Sie die Biathlon-Wettkämpfe LIVE sehen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Eurosport1 Player

LIVETICKER: SPORT1.de