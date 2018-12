Gezieltes Aufbautraining statt kräftezehrender Rennen: Für Biathlon-Königin Laura Dahlmeier kommt auch der zweite Weltcup des Winters nach ihrem krankheitsbedingten Ausfall im Herbst noch zu früh.

Die Doppel-Olympiasiegerin wird wie erwartet auch die Rennen im österreichischen Hochfilzen von Donnerstag bis Sonntag verpassen. (Biathlon, Hochfilzen: Sprint der Frauen ab 14.15 Uhr im LIVETICKER)

Der Zeitpunkt eines Comebacks von Dahlmeier, die schon beim Saisonauftakt in Pokljuka gefehlt hatte, ist weiter offen. Die siebenmalige Weltmeisterin wird wohl auch im tschechischen Nove Mesto (20. bis 23. Dezember) nicht am Start sein.

Erste Möglichkeit einer Rückkehr im neuen Jahr wäre der Weltcup in Oberhof (10. bis 13. Januar), danach folgt Ruhpolding (16. bis 20. Januar).

Dahlmeier fühlt sich noch nicht bereit für den Weltcup

Die 25-Jährige ist zwar wieder gesund, fühlt sich für einen harten Wettkampf auf Weltcup-Niveau aber noch nicht fit genug.

"Wir haben von Anfang an vereinbart, dass ich erst dann wieder im Weltcup starte, wenn ich wirklich zu einhundert Prozent fit und belastungsverträglich bin", sagte Dahlmeier zuletzt. Sie werde sich "keinen Druck machen". Man wolle "kein Risiko eingehen", hatte auch Weltcup-Trainer Florian Steirer betont.

Dafür wird Dahlmeier ihr Comeback im zweitklassigen IBU-Cup in Ridnaun im italienischen Südtirol feiern und sich dort an die nötige Wettkampfhärte herantasten. Dort intensivierte zuletzt auch ihre Trainingseinheiten mit der IBU-Cup-Mannschaft des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Dahlmeier war erst Anfang November in ein leichtes Training eingestiegen, nachdem sie in Folge mehrerer gesundheitlicher Rückschläge und eines geschwächten Immunsystems eine Zwangspause eingelegt hatte.

Preuß und Weidel machen Hoffnung

Ohne ihre Vorzeigeathletin waren die deutschen Frauen bei der ersten Weltcup-Station der Saison in Pokljuka erstmals seit 2014 ohne Podiumsplatzierung geblieben.

Franziska Preuß mit drei Top-Ten-Plätzen und Anna Weidel mit dem zehnten Platz im Sprint und Rang elf im Verfolger zeigten dennoch gute Form.

"Die Ergebnisse von Franziska und Anna waren sehr zufriedenstellend", sagte Disziplin-Trainer Kristian Mehringer. Allerdings habe "ein großer Teil der etablierten Sportlerinnen ihre Leistung aus unterschiedlichen Gründen noch nicht abrufen können. In Hochfilzen möchten wir es wieder besser machen."

Kirchner: "Recht ordentlicher Einstand"

Bundestrainer Mark Kirchner sprach bei den Männern nach Rang zwei von Johannes Kühn und den fünften Plätzen von Simon Schempp und Benedikt Doll von einem "recht ordentlichen Einstand. Wir sind auf dem Weg und jetzt versuchen wir, uns über die nächsten zwei Stationen immer besser in die Saison zu arbeiten."

Am Donnerstag steht in Hochfilzen der Sprint der Frauen über 7,5 km auf dem Programm, am Freitag der Sprint der Herren über 10 km. Für Samstag sind bei Frauen (10 km) und Männern (12,5) die Verfolgungsrennen geplant. Am Sonntag folgen die Staffeln.

Bei den Frauen sollen neben Preuß und Weidel Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Karolin Horchler für die erste Podestplatzierung des Winters sorgen. Bei den Männern sind neben Kühn, Schempp und Doll auch Philipp Horn, Erik Lesser und Arnd Peiffer nominiert.

Biathlon-Termine zu den Rennen in Hochfilzen:

13. Dezember, 14.15 Uhr: Sprint Frauen im LIVETICKER

14. Dezember, 14.15 Uhr: Sprint Männer im LIVETICKER

15. Dezember, 11.30 Uhr: Verfolgung Frauen im LIVETICKER

15. Dezember, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer im LIVETICKER

16. Dezember, 11.15 Uhr: Staffel Frauen im LIVETICKER

16. Dezember, 14 Uhr: Staffel Männer im LIVETICKER

