Für die deutschen Biathleten steht der Heim-Weltcup in Oberhof auf dem Programm - und mit Laura Dahlmeier fehlt der größte Star einmal mehr gesundheitsbedingt.

Beim ersten Biathlon-Weltcup im neuen Jahr müssen es daher in Dahlmeiers Abwesenheit andere richten.

Star Dahlmeier fehlt - springt Herrmann ein?

Große Hoffnungen liegen im Sprint am Donnerstag vor allem auf Denise Herrmann, die in der Pause zwischen den Jahren fleißig an ihren Schwächen mit dem Gewehr gearbeitet hat.

"Denise ist sehr gut über die Tage gekommen, hat gut trainiert und hat Selbstvertrauen am Schießstand gesammelt", sagte Mehringer. Und schon bei der World Team Challenge in der Schalker Fußballarena vor dem Jahreswechsel habe sie schließlich "gezeigt, dass sie es draufhaut".

Beunruhigt wirkte Mehringer deshalb auch ohne seine Top-Athletin Dahlmeier im Kader nicht. "Wir können positiv nach vorne schauen", sagte der Trainer: "Ich denke, dass wir hier in Oberhof eine schlagkräftige Truppe dabei haben."

Allerdings hatte Dahlmeier beim ihre Comeback in Nove Mesto vor Weihnachten für das einzige deutsche Podest der Damen in diesem Winter gesorgt. Der Rest des Teams zeigte sich bisher noch nicht konstant genug.

Schempp hofft auf Sprung auf das Podest

Bei den Herren sieht die Situation etwas besser aus. Mit Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll gelang bereits drei deutschen Biathleten der Sprung auf das Podest in dieser Saison. Simon Schempp würde in Oberhof gerne der Vierte werden.

Spannend wird auch zu sehen sein, wie sich Topstar Martin Fourcade nach der Pause rund um Weihnachten und Neujahr präsentiert. Zwar gewann der Franzose zwei Weltcup-Rennen, doch mehr Podestplätze sprangen für den erfolgsverwöhnten Franzosen nicht raus.

Bei allen anderen fünf Rennen hieß der Sieger Johannes Thingnes Bö. Macht der Norweger so weiter, kann er Fourcades Serie an Gesamtweltcupsiegen in dieser Saison tatsächlich ein Ende bereiten.

Das Biathlon-Programm in Oberhof:

10.01.2019, 14.30: Sprint 7.5km Damen

11.01.2019, 14.30: Sprint 10km Herren

12.01.2019, 12.45: Verfolger 10km Damen

12.01.2019, 15.00: Verfolger 12.5km Herren

13.01.2019, 11.45: Staffel Damen

13.01.2019, 14.30: Staffel Herren

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Oberhof:

Herren: Benedikt Doll (Breitnau), Lucas Fratzscher (Oberhof), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (Uhingen)

Damen: Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand, Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld), Nadine Horchler (Willingen), Franziska Preuß (Haag), Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)

