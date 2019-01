Zum Abschluss des Weltcups in Oberhof stehen für die deutschen Biathleten die beiden Staffel-Wettbewerbe an.

Die Frauen (Biathlon: Staffel der Frauen in Oberhof ab 11.45 Uhr im LIVETICKER) starten ohne die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier. Nach den guten Resultaten von Franziska Preuß, Denise Herrmann und Karoline Horchler in der Verfolgung am Samstag besteht Hoffnung auf einen Podestplatz.

Diesen streben auch die deutschen Männer (Biathlon: Staffel der Männer in Oberhof ab 14.30 Uhr im LIVETICKER) an. Angeführt von Arnd Peiffer, am Samstag Zweiter in der Verfolgung, und Benedikt Doll zählt das Männer-Quartett sogar zu den Mitfavoriten auf den Sieg. Schwer zu schlagen dürfte jedoch Norwegen um die beiden Bö-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei sein.

So können Sie Biathlon aus Oberhof LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: zdf.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de