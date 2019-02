Der Biathlon-Weltcup in den USA startet mit dem Sprintrennen der Frauen (Biathlon: Sprint der Frauen ab 19.15 Uhr im LIVETICKER).

Die im Formaufbau befindliche Laura Dahlmeier legt bei der WM-Generalprobe mit Blick auf die Titelkämpfe in Östersund eine Pause ein. Neben der Olympiasiegerin fehlten einen Tag vor dem Rennen aber noch ganz entscheidende Dinge - die Waffen.

Erik Lesser schrieb in den Sozialen Netzwerken unter das Bild, das sein dezimiertes Gepäck am Flughafen zeigt: "Ich vermisse meine Waffe". Garniert mit dem ironischen Zusatz: "Jetzt muss ich mir wohl eine bei Walmart besorgen. God bless America." Auch Franziska Preuß stand zunächst mit leeren Händen da.

Trotz Dahlmeier-Ausfall: DSV optimistisch

Inwiefern die (Ein)Reiseprobleme die Vorbereitungen der Frauen beeinflussen, die mit ihrem Sprint über 7,5 km den letzten Weltcup vor der WM in Östersund eröffnen, bleibt abzuwarten.

Trotz des Ausfalls von Dahlmeier, die nach den zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen in der jüngeren Vergangenheit mit Blick auf den Saisonhöhepunkt lieber einen Trainingsblock einschiebt, hoffen die Frauen trotzdem auf weitere Erfolgserlebnisse.

Dabei helfen könnten - wie es der Zufall nun mal will - die Strapazen, die auch die Konkurrentinnen bei der Reise von Canmore nach Soldier Hollow ertragen mussten. (SERVICE: Der Biathlon Kalender 2018/2019)

Die dreimalige Saisonsiegerin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland beispielsweise benötigte mehr als 40 Stunden für 1200 km Luftlinie. Dass ihr Gepäck bei der Ankunft nicht komplett war, versteht sich von selbst.

In weiser Voraussicht schrieb sie bei einer "typisch amerikanischen Speise" mit Burger und Pommes Frites dem Weltverband IBU sicherheitshalber: "Bitte startet das Rennen am Donnerstag nicht ohne mich."

Keine Ausfälle zu erwarten

Während die Protagonisten also im Vorfeld der Wettkämpfe mit einigen Unannehmlichkeiten zu kämpfen hatten, sind die Veranstalter froh, dass die Rennen aller Wahrscheinlichkeit reibungslos über die Bühne gehen werden.

Die Temperaturen sind längst nicht so tief wie in Canmore, wo die Eiseskälte zu Ausfällen führte. In Soldier Hollow sind nach den Sprints noch die Verfolgungsrennen (Samstag) und Mixed-Staffeln (Sonntag) geplant.

So können Sie den Biathlon-Sprint der Frauen LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Europort

Stream: Eurosport Player

Liveticker: SPORT1.de