Am letzten Wettkampftag der Saison steht für die Biathleten bei den Männern und Frauen noch ein Massenstart auf dem Programm.

Zunächst gehen die Frauen über 12,5 Kilometer an den Start, zum Abschluss sind die Männer über 15 Kilometer gefordert.

Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen auf Denise Herrmann. Die Verfolgungs-Weltmeisterin landete auf ihrer Paradestrecke am Samstag auf dem starken zweiten Platz. Im Gesamtweltcup ist Herrmann derzeit Achte und damit beste Deutsche - kein Wunder, dass die 30-Jährige den Platz in den Top 10 auch am Saisonende inne haben möchte. (Biathlon-Weltcupfinale: Massenstart der Frauen ab 13.45 Uhr im LIVETICKER)

Peiffer will Gunst der Stunde nutzen

Im Anschluss gehen die Männer das letzte Mal in dieser Saison in die Loipe. Arnd Peiffer ist im Massenstart-Weltcup derzeit auf Rang drei, 37 Punkte hinter den punktgleich führenden Johannes Thingnes Bö und Quentin Fillon Maillet. Sollten der Norweger und Franzose patzen, will der Einzel-Weltmeister die Gunst der Stunde nutzen und sich auf den letzten Drücker die kleine Kristallkugel sichern. (Biathlon-Weltcupfinale: Massenstart der Männer ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Voraussetzung dafür ist jedoch ein Sieg. In der Verfolgung am Samstag lief der Gesamtweltcup-Fünfte auf einen starken dritten Platz. Am Sonntag gilt es, zum letzten Mal die Kraftreserven zu mobilisieren. Anschließend geht es in die lang ersehnte Sommerpause. (Biathlon-Weltcupstände)

So können Sie den Massenstart der Frauen und Männer live verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: sportschau.de, EurosportPlayer

Ticker: SPORT1.de