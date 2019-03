Mit einer farbenprächtigen Eröffnungsfeier im bitterkalten Östersund haben am Mittwochabend die Biathlon-Weltmeisterschaften begonnen. Olle Dahlin, Präsident der Internationalen Biathlon-Union IBU, erklärte die Titelkämpfe um 20.51 Uhr für eröffnet.

"Das werden tolle Weltmeisterschaften in einer elektrisierenden Stimmung", sagte der Schwede Dahlin bei Temperaturen von minus 14 Grad. 35 Nationen sind in Östersund am Start. (SERVICE: Der Zeitplan der Biathlon-WM 2019)

Erstes Titelrennen: Die Mixed-Staffel

Bis zum 17. März fallen insgesamt zwölf Entscheidungen im Einzel, Sprint und Massenstart sowie in der Verfolgung, Staffel, Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel. Die Wettkämpfe starten am Donnerstag mit der Mixed-Staffel (Biathlon-WM, Mixed-Staffel ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Bildergalerie Die Karriere von Laura Dahlmeier in Bildern 37 Bilder

Ein 560-köpfiger Chor sang bei der Eröffnungsfeier auf der "Medal Plaza" im Zentrum von Östersund "Sounds of Jamtland" und den WM-Song "For the Love of the Game".