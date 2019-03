Biathlon-WM, Laura Dahlmeier: Ihre Karriere und Erfolge in Bildern

Die Karriere von Laura Dahlmeier zum Durchklicken:

Bildergalerie Die Karriere von Laura Dahlmeier in Bildern 43 Bilder

Bei der Biathlon-WM in Östersund möchte Laura Dahlmeier ihre Erfolgsserie weiter ausbauen. (Biathlon-WM: Sprint der Frauen ab 16.15 Uhr im LIVETICKER)

Doch hinter ihr liegt eine sehr wechselhafte Saison, die auch von zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen gekennzeichnet war.

In den Jahren zuvor hat sie beinahe selbstverständlich Erfolg an Erfolg gereiht und ist deshalb mit ihren 25 Jahren bereits eine Galionsfigur des Biathlons. Dabei wollte sie ursprünglich in einer anderen Sportart berühmt werden.

SPORT1 zeigt die bewegte Karriere von Biathlon-Star Laura Dahlmeier in Bildern.