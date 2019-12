Endlich geht der Biathlon-Weltcup so richtig los.

Nach zwei Staffelrennen und dem ersten Sprint der Saison steht der erste Einzelwettkampf über 20 Kilometer bei den Herren in Östersund auf dem Programm (Biathlon: Einzel der Herren ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

Neben Topfavorit Johannes Thignes Boe, der bereits den Sprint gewann, gilt es für das deutsche Team vor allem das französische Team zu beachten. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Benedikt Doll und Arnd Peiffer, der zuletzt krankheitsbedingt aussetzen musste. Doch das Einzel ist aufgrund seines Fokusses auf das Schießen - jeder Fehler wird mit einer Strafminute bestraft - traditionell auch für Überraschungen gut.

So manch starker Schütze konnte im Einzel für eine Überraschung sorgen und gerade zu Beginn der Saison sind die Chancen auf einen Coup wohl am größten, da noch nicht jeder der Favoriten seine Form gefunden hat. Spannung ist in Schweden also garantiert.

So können Sie das Einzel von Östersund LIVE verfolgen: