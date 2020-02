Angeführt von Titelverteidiger Arnd Peiffer streben die deutschen Biathleten bei der WM in Antholz im Einzel die erste Medaille an.

Neben dem Sprint-Olympiasieger schickt der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch (14.15 Uhr) im Klassiker über 20 km, in dem jeder Fehlschuss mit einer Strafminute sanktioniert wird, Benedikt Doll, Philipp Horn Johannes Kühn und Philipp Nawrath an den Start. (Biathlon-WM 2020 täglich im LIVETICKER)

Im Vorjahr hatte Peiffer in Östersund überraschend WM-Gold im Einzel geholt, im Vorfeld des Rennens in Südtirol gab er sich aber zurückhaltend. "Für mich bedeutet es recht wenig, dass ich Titelverteidiger bin. Dafür kann man sich nichts kaufen", sagte der 32-Jährige nüchtern. Da der amtierende Weltmeister ein persönliches Startrecht besitzt, darf der DSV mit fünf Athleten antreten.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Kein Einsatz für Lesser

Ex-Weltmeister Erik Lesser muss hingegen auf seinen ersten Einsatz in Antholz warten. Der 31-Jährige hatte zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup an seiner Form gefeilt und war am Sonntag zum Team gestoßen. Für die Single-Mixed- und die Männer-Staffel am 20. und 22. Februar ist Lesser laut Bundestrainer Mark Kirchner ein Kandidat.

Die deutschen Skijäger hatten in den ersten beiden Einzelrennen die Medaillenränge verpasst. Peiffer war sowohl im Sprint (Platz sieben) als auch im Verfolger (Platz fünf) bester Deutscher.