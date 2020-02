Vorletzter Wettkampftag in Antholz!

Bevor die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz mit den Massenstart-Wettbewerben ihr Ende findet, suchen die Staffeln noch ihre neuen Titelträger. (SERVICE: Der Zeitplan der Biathlon-WM)

Den Auftakt machen die Frauen, die zur Mittagszeit in die Loipe gehen. (Biathlon-WM in Antholz: Staffel der Frauen, ab 11.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) Angeführt wird das Damen-Quartett von Denise Herrmann, auf der auch in diesem Rennen wieder große Hoffnungen ruhen. Mit ihrer Silbermedaille im einzel über 15 km und Rang fünf im 7,5 km-Sprint hat die 31-Jährige ihre gute Laufform schon unter Beweis gestellt.

Vor allem ihr Silberduell mit der Norwegerin Marte Olsbu Roiseland war beeindruckend. "Ich konnte dann recht easy dranbleiben", bestätigte sie nach den Rennen den Eindruck. Allerdings wackelt sie in Antholz immer wieder am Schießstand. Sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung vergab sie dort bessere Platzierungen.

Sollten sie und ihre Kolleginen Karolin Horchler, Vanessa Hinz und Franziska Preuß am Schießstand glänzen, ist nach vorne alles drin und der unglückliche vierte Rang bei der vergangenen WM in Östersund wäre dann vergessen. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Peiffer hofft auf Besserung

Bei den Männer soll Biathlon-Superstar Arnd Peiffer voranschreiten. (Biathlon-WM in Antholz: Staffel der Männer, ab 14.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) Im 20 km-Einzel erlebte der Mann aus Wolfenbüttel ein Rennen zum Vergessen. Mit sechs Schießfehlern langte es lediglich zu Rang 50. Ein fast schon insdisktuables Ergebnis für den Weltmeister von 2019 in dieser Disziplin.

"Den muss ich jetzt wieder aufbauen", meinte Erik Lesser daher schon nach dem Rennen. Sollten die Aufbauversuche des Zimmerkollegen von Erfolg gekrönt sein, wird das deutsche Quartett wieder um die vorderen Ränge mitkämpfen können. in Östersund lief die deutsche Staffel noch auf Rang zwei - musste sich nur Norwegen geschlagen geben.

Diese Norweger und die bärenstarken Franzosen werden auch in diesem Jahr wieder größten Konkurrenten für Peiffer, Lesser, Philipp Horn und Benedikt Doll im Kampf um Edelmetall sein.

