Die vorletzte Station im Biathlon-Weltcup 2019/20 steht auf dem Programm. Im finnischen Kontiolahti werden zwischen dem 12. und 15. März 2020 sechs Wettkämpfe ausgetragen. (Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Sprint der Herren, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

In Norwegen stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Staffel- und Verfolgungsbewerbe folgen. (Hier zu den aktuellen Weltcupständen)

Beim "Geister-Weltcup" in Nove Mesto feierten die deutschen Biathleten mit Franziska Preuß und Arnd Peiffer jeweils dritte Plätze.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti mit Zuschauern

Anders als beim Weltcup im Herzen Tschechiens sollen nach jetzigem Stand die letzten beiden Weltcups der Saison trotz der Ausbreitung des Coronavirus vor Zuschauern ausgetragen werden. In dieser Woche stehen Wettkämpfe in Kontiolahti an, danach steigt das Saisonfinale in Oslo.

Für Arnd Peiffer kein Problem: "Nach der überdrehten WM war es eigentlich ganz angenehm, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können", sagte der Sprint-Olympiasieger, in Nove Mesto ebenfalls Dritter im Massenstart.

Ob das Weltcup-Finale in Oslo (20. bis 22. März) abgesagt oder ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist derzeit noch unklar. In Norwegen sind seit kurzem Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten.

Das deutsche Aufgebot für Kontiolahti:

Damen: Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich, Stefanie Scherer, Vanessa Hinz und Karolin Horchler.

Herren: Benedikt Doll, Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Simon Schempp

Biathlon in Kontiolahti: Alle Termine zum Weltcup 2020:

Donnerstag, 12.03.20: Herren - Sprint 10 km (15.30 Uhr)

(15.30 Uhr) Freitag, 13.03.20: Damen - Sprint 7,5 km (15.30 Uhr)

(15.30 Uhr) Samstag, 14.03.20: Herren - Verfolgung 12,5 km (13.45 Uhr)

(13.45 Uhr) Samstag, 14.03.20: Frauen - Verfolgung 10 km (15.45 Uhr)

(15.45 Uhr) Sonntag, 15.03.20: Single Mixed-Staffel ( 13.15 Uhr)

13.15 Uhr) Sonntag, 15.03.20: Mixed-Staffel 4x7,5 km (15.15 Uhr)

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: