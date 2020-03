Ex-Weltmeister Simon Schempp kehrt beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto ins Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) zurück.

Der 31-Jährige war wegen Formschwäche aus dem WM-Kader gestrichen worden, nach Einsätzen im IBU-Cup und einem zweiwöchigen Trainingsblock darf er sich wie Teamkollegin Franziska Hildebrand wieder auf der großen Bühne beweisen.

"Ich fühle mich generell gut damit, kann aber nicht abschätzen, wie schnell das auch im Wettkampf Wirkung zeigt", sagte Schempp: "Natürlich hoffe ich, dass sich etwas in die positive Richtung bewegt hat. Am Schießstand hat in letzter Zeit alles gut funktioniert und deswegen hoffe ich auf eine gute Komplexleistung."

Der Weltcup in Nove Mesto findet ab Donnerstag wegen der sich ausbreitenden Corona-Epidemie ohne Zuschauer statt. Vize-Weltmeisterin Vanessa Hinz nimmt es gelassen. Das sei "wie damals im Schülercup oder bei anderen regionalen Rennen, bei denen einfach nur die Eltern dagestanden sind und angefeuert haben".