Köln (SID) - Die Biathlon-Weltmeisterschaften im Jahr 2024 finden in Nove Mesto/Tschechien statt. Das gab der Weltverband IBU am Samstag bekannt. Die Titelkämpfe im darauffolgenden Jahr werden in Lenzerheide/Schweiz ausgetragen.

Die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr sind für den 9. bis 21. Februar im slowenischen Pokljuka geplant, zwei Jahre später ist Oberhof WM-Gastgeber. 2022 werden wegen den Olympischen Winterspiele keine Weltmeisterschaften ausgetragen.