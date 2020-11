Köln (SID) - Biathlet Philipp Horn (Frankenhain) wird nach einem "indifferenten Testergebnis" auf das Coronavirus nicht beim Weltcup-Auftakt ab Samstag in Kontiolahti an den Start gehen. Diese "Vorsichtsmaßnahme" verkündete der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag.

Die finnischen Gesundheitsbehörden hätten Horn demnach zwar nach eingehender Prüfung der Testergebnisse die Starterlaubnis erteilt, der DSV folgte aber eigenen Angaben zufolge den verbandsinternen Hygiene- und Sicherheitslinien. Alle weiteren Teammitglieder seien mehrfach negativ getestet worden.

Horn zeige keine Symptome und werde unter strengen Hygieneauflagen zurück nach Deutschland reisen. Aufgrund der kurzfristigen Entscheidung wird Horns Startplatz nicht nachbesetzt. Die 44. Weltcup-Saison beginnt am Samstag mit den Einzelrennen.