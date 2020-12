Die Biathleten haben den ersten Ortswechsel in dieser Weltcup-Saison hinter sich. Nach Kontiolahti finden die nächsten Wettkämpfe nun im österreichischen Hochfilzen statt. (Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Los geht es am Freitag mit den Sprints bei Damen und Herren. Die DSV-Starter sind in Finnland mit einigen guten Resultaten in die Saison gestartet. Mit Denise Herrmann, Erik Lesser und Arnd Pfeifer schafften es bereits drei Deutsche auf das Podest, auch in den Staffeln wurde das Podium erreicht.

Gegen die dominanten Norweger und die in dieser Saison überraschend starken Schweden ist bisher allerdings noch kein Kraut gewachsen. Vier der acht Rennen wurden von Norwegern gewonnen, drei von Schweden - auch in den Staffeln dominierten beide Nationen.

Herrmann und Peiffer greifen im Sprint an

"Am Schießstand und in der Loipe gibt es zur Topform noch Reserven. Das ist zum Auftakt aber generell so. Wir wollen ja eine gute Gesamt-Saison machen und nicht nur an den ersten beiden Wochenenden gut aussehen. Deswegen heißt es: immer weiterarbeiten", sagte Bundestrainer Mark Kirchner vor dem ersten von zwei Wochenenden in Hochfilzen.

In Hochfilzen peilen die Deutschen dennoch weitere Podestplätze und im Idealfall sogar den ersten Sieg an. Die größten Chancen im Sprintrennen der Damen hat wohl die laufstarke Herrmann. Bei den Herren will Pfeifer an seinen zweiten Platz im Sprint von Kontiolahti zuletzt anknüpfen. (Biathlon: Weltcup-Stände)

Für Lucas Fratzscher rückt in Hochfilzen Philipp Horn ins Weltcup-Team. Fratzscher wird in der kommenden Woche Testwettkämpfe in Ruhpolding bestreiten.

Das deutsche Biathlon-Aufgebot:

Damen: Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Sophia Schneider

Herren: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Roman Rees

Das Programm beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen:

Freitag, 11. Dezember

11.30 Uhr: Sprint der Frauen über 7,5 km

14.20 Uhr: Sprint der Herren über 10 km

Samstag, 12. Dezember

11.45 Uhr: Staffel der Frauen über 4x6 km

14.45 Uhr: Verfolgung der Herren über 12,5 km

Sonntag, 13. Dezember

11.45 Uhr: Verfolgung der Frauen über 10 km

14 Uhr: Staffel der Männer über 4x7,5 km

(Biathlon-Weltcup: Kalender der Saison 2020/21)

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: zdf.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1