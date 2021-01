Erneute Enttäuschung statt erhoffter Medaille: Die deutschen Biathletinnen sind bei den Europameisterschaften im polnischen Duszniki Zdroj auch im Sprint über 7,5 km weit hinter den Erwartungen geblieben. Vanessa Voigt war auf Rang 16 die beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand musste sich nach einem Fehler mit Rang 17 begnügen. Marion Deigentesch, die zuletzt im Weltcup in Antholz als Elfte im Einzel überzeugt und die halbe WM-Norm erreicht hatte, belegte mit zwei Fehlschüssen nur Rang 40. Europameisterin wurde die Lettin Baiba Bendika.

Die zweite Garde der deutschen Biathletinnen und Biathleten hat in Duszniki Zdroj die Chance, sich über gute Leistungen noch für die WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) zu empfehlen. Der DSV will sein WM-Aufgebot nach Abschluss der EM verkünden.