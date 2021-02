Angeführt von Franziska Preuß und Denise Herrmann werden die deutschen Biathletinnen im Einzel am Dienstag (12.05 Uhr) ihre erste Medaille bei der WM in Pokljuka jagen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, werden über die 15 km auch Einzel-Vizeweltmeisterin Vanessa Hinz und erstmals Maren Hammerschmidt bei den Titelkämpfen in Slowenien an den Start gehen.

In die Zuschauerrolle schlüpft indes Janina Hettich, die in der Verfolgung auf dem 34. Platz gelandet war. In den ersten fünf WM-Rennen hatten die DSV-Athleten die Podestplätze verfehlt.