Eine Goldmedaille fehlt der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland noch zum WM-Rekord der früheren deutschen Biathlon-Königin Magdalena Neuner. Die 30-jährige Röiseland gewann am Samstag mit dem Team nach der Mixed-Staffel ihr zweites Gold bei der WM in Pokljuka und hat damit insgesamt elf Titel auf ihrem Konto. Noch in Slowenien könnte sie mit Rekordweltmeisterin Neuner (12) gleichziehen.

Die letzte Chance auf der slowenischen Hochebene hat Röiseland am Sonntag im Massenstart über 12,5 km (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Erfolgreichste Athletin in Pokljuka ist Landsfrau Tiril Eckhoff mit vier Goldenen und einer Silbermedaille, insgesamt gewann die 30-Jährige in ihrer Karriere zehn Weltmeistertitel.

Röiseland hatte bei der WM in Antholz 2020 als erste Biathletin das Kunststück vollbracht, sieben Medaillen bei einer WM zu gewinnen. In Südtirol hängte sie sich fünfmal Gold und zweimal Bronze um.