Die deutschen Biathleten verzichten zum Abschluss des Weltcups im tschechischen Nove Mesto auf ihre Vorzeigeläuferin Franziska Preuß. Die 27-Jährige erhält nach ihrem dritten Platz in der Verfolgung am Sonntag in den Mixed-Wettbewerben eine Pause.

In der Mixed-Staffel über 4x6 km (10.25 Uhr) gehen stattdessen Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll an den Start.

Im Single Mixed (13.45 Uhr/jeweils im LIVETICKER) verzichtet der Deutsche Skiverband (DSV) überraschend auf den sonst in dieser Disziplin gesetzten Erik Lesser. Dafür geht Roman Rees gemeinsam mit Janina Hettich an den Start.

