Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist beim Weltcup auf der Freiluftbahn im japanischen Tomakomai über die 3000 m in die Top 10 gelaufen. Die fünfmalige Olympiasiegerin belegte am Sonntag auf ihrer Nebenstrecke in 4:18,927 Minuten den neunten Rang, den sie sich mit der zeitgleichen Niederländerin Reina Anema teilte.

Der Sieg ging an die Kanadierin Isabelle Weidemann (4:10,185), die die dreimalige Olympiasiegerin Martina Sablikova (Tschechien/4:13,005) und Francesca Lollobrigida aus Italien (4:13,472) klar distanzierte. Für die 46-jährige Pechstein war es in der jungen Weltcup-Saison das bislang beste Resultat auf den klassischen Einzelstrecken. Beim Auftakt in Obihiro/Japan war sie am vergangenen Wochenende Zwölfte über 3000 m geworden.

Nico Ihle hat am Schlusstag hingegen eine weitere Top-10-Platzierung erzielt, das Podium aber klar verpasst. Über 1000 m lief der Olympia-Achte aus Chemnitz in 1:12,192 Minuten auf den neunten Rang. Der zweite deutsche Starter Joel Dufter (Inzell/1:13,710) enttäuschte auf dem 18. Rang. Beim Weltcup-Auftakt in Obihiro hatte Dufter am vergangenen Wochenende noch mit Rang sechs über die lange Sprintdistanz überrascht.

Ihles Rückstand auf das siegreiche niederländische Trio Kjeld Nuis (1:10,453), Kai Verbij (1:10,720) und Thomas Krol (1:10,916) betrug am Sonntag über eine Sekunde. Am Freitag und Samstag hatte Ihle in den beiden 500-m-Läufen die Plätze acht und elf belegt.