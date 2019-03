Die dreimalige Olympiasiegerin Martina Sablikova hat bei der Allround-WM im kanadischen Calgary einen Weltrekord über 3000 m aufgestellt.

Die 31-jährige Tschechin unterbot auf der schnellen Bahn in Calgary die fast 13 Jahre alte Bestzeit der Kanadierin Cindy Klassen (3:53,34) um drei Hundertstelsekunden auf 3:53,31 Minuten.

Sablikova hält zudem seit Januar 2007 den Freiluft-Weltrekord (4:03,52) über 3000 m.

2010 hatte sie in Vancouver Gold über die 3000 und 5000 m geholt, ihren Erfolg über 5000 m wiederholte sie 2014 in Sotschi. Klassen hatte ihren Rekord im März 2006 ebenfalls im Olympic Oval in Calgary aufgestellt.