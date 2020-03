Eisschnellläuferin Roxanne Dufter beendet mit nur 28 Jahren ihre Laufbahn.

Dufter beendet aktive Karriere

"Nach reiflichen Überlegungen in den letzten vier Wochen habe ich mich dazu entschieden, meine aktive Karriere im Leistungssport zu beenden", schrieb die Mittelstrecken-Spezialistin am Dienstag bei Instagram: "Mir ist klar geworden, dass ich in meinem Leben einen neuen Weg einschlagen will und deswegen nicht mehr 100 Prozent in den nächsten zwei Jahren für den Leistungssport geben kann und will."

Die Inzellerin feierte zahlreiche deutsche Meistertitel, der Sprung in die absolute Weltspitze blieb ihr allerdings verwehrt. Dufters bestes Weltcupresultat im Einzel war ein achter Platz, ihr größter Erfolg war 2018 die EM-Bronzemedaille in der Mannschaftsverfolgung gemeinsam mit Gabriele Hirschbichler und Michelle Uhrig. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang belegte sie die Plätze 23 und 24.