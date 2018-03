Vom 14. bis 18. März (alle Rennen im LIVETICKER) findet im schwedischen Are das Weltcup-Finale im alpinen Ski-Weltcup statt.

In den Disziplinen Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Super-G wird der letzte Rennsieger der Saison gesucht. Gleichzeitig werden nach den Rennen auch die Kristallkugeln in den Disziplinwertungen vergeben und die große Kristallkugel an den Gesamtweltcupsieger.

SPORT1 gibt einen Überblick über Teilnehmer, Entscheidungen und schon feststehende Disziplinen-Sieger.

Wer ist für das Weltcup-Finale in Are 2018 qualifiziert?

Für das Skiweltcup Finale sind die besten 25 Sportler der jeweiligen Disziplinenwertung qualifiziert. Hinzu kommen noch alle Athleten, die in der Gesamtwertung mindestens 500 Punkte haben und der aktuelle Juniorenweltmeister in der entsprechenden Disziplin.

Welche Entscheidungen fallen noch beim Weltcup-Finale in Are 2018?

In der Riesenslalom-Gesamtwertung der Frauen hat Viktoria Rebensburg die besten Karten, sich die Disziplinen-Kugel zu schnappen. Sollte ihre einzige verbliebene Konkurrentin um die Kugel, Tessa Worley, gewinnen, reicht der deutschen Läuferin ein 15. Platz für den Sieg in der Riesenslalom-Wertung.

In der Abfahrts-Wertung bei den Damen deutet sich ein enges Rennen an. Die Italienerin Sofia Goggia führt mit 429 Punkten nur knapp vor Lindsey Vonn mit 406 Punkten. Auch Tina Weirather mit 358 Zählern darf sich noch leise Hoffnungen auf den Sieg in der Disziplinen-Wertung machen.

Die Kristallkugel im Super-G der Frauen wird zwischen Tina Weirather und Lara Gut entschieden. Die Liechtensteinerin Weirather geht mit einem Vorsprung von 46 Punkten in das entscheidende Rennen. Bei einem Sieg von Gut braucht die Liechtensteinerin deshalb mindestens Rang drei, um sich die kleine Kugel zu holen.

Auch in der Abfahrts-Wertung der Männer ist noch alles offen. Der Schweizer Beat Feuz führt mit 622 Punkten vor dem Norweger Aksel Lund Svindal, der 562 Punkte auf dem Konto hat. Sollte Svindal im schwedischen Are gewinnen, muss Feuz mindestens Sechster werden, um die Kristallkugel in der Abfahrt zu holen.

Welche Entscheidungen sind bereits vor dem Weltcup-Finale in Are 2018 gefallen?

Die großen Kristallkugeln für den Gesamtweltcup-Sieger sind bereits vergeben. Bei den Männern holte sich Marcel Hirscher bereits zum sechsten Mal die begehrte Trophäe. Bei den Damen holte sich die US-Amerikanerin Michaela Shiffrin die große Kugel.

Beide triumphierten zudem auch in einigen Disziplin-Wertungen. So holte sich Hirscher den Sieg in der Slalom- und Riesenslalom-Wertung und Shiffrin holte sich mit riesigem Vorsprung die Kugel in der Slalom-Wertung.

Die Kristallkugeln in der Alpinen Kombination wurden ebenfalls bereits vergeben. Wendy Holdener siegte bei den Frauen und Peter Fill holte sich den Sieg bei den Herren.

Kjetil Jansrud schnappte sich bei den Männern die Kugel im Super-G.

Der Zeitplan des Weltcup-Finales in Are 2018 im Überblick:

Mittwoch, 14. März

10.30 Uhr: Abfahrt Herren (Das Rennen im LIVETICKER)

12 Uhr: Abfahrt Damen (Das Rennen im LIVETICKER)

Donnerstag, 15. März

10.30 Uhr: Super-G Damen (Das Rennen im LIVETICKER)

12 Uhr: Super-G Herren(Das Rennen im LIVETICKER)

Freitag 16. März

16 Uhr: Team-Event (Das Rennen im LIVETICKER)

Samstag, 17. März

9.45 Uhr: Riesenslalom Herren, 1. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

10.45 Uhr: Slalom Damen, 1. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

12.30 Uhr: Riesenslalom Herren, 2. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

13.30 Uhr: Slalom Damen, 2. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

Sonntag, 18. März

9.45 Uhr: Riesenslalom Damen, 1. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

10.45 Uhr: Slalom Herren, 1. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

12.30 Uhr: Riesenslalom Damen, 2. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)

13.30 Uhr: Slalom Herren, 2. Lauf (Das Rennen im LIVETICKER)