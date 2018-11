Siege, Dramen und viel Glamour - Die Karriere der Lindsey Vonn zum Durchklicken:

Lindsey Vonn macht Schluss! Die erfolgreichste Skiläuferin aller Zeiten kündigt das Ende ihrer erfolgreichen Karriere an. Nach der anstehenden Saison 2018/19 soll endgültig Schluss sein. "Physisch bin ich am Punkt, an dem es keinen Sinn mehr macht, sagte sie dem US-Sender NBC. Die vielen Jahre auf höchsten Niveau - inklusive einiger Verletzungsdramen - fordern ihren Tribut.

Ein großes Ziel hat Vonn allerdings noch. Ihr fehlen noch vier Weltcup-Siege, um mit dem Rekord der schwedischen Legende Ingemar Stenmark gleichzuziehen. "Wenn ich ihn erreiche, würde ein Traum wahr werden. Wenn nicht, hatte ich trotzdem eine unglaublich erfolgreiche Karriere. Ich bin die erfolgreichste Frau im Skisport", sagt die 33-Jährige.

Bei der Ski-Queen gehört neben Erfolgen und Dramen auf und jenseits der Piste aber auch immer viel Glamour dazu. SPORT1 zeigt die einzigartige Karriere der Lindsey Vonn in Bildern.