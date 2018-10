Der am vergangenen Sonntag in Sölden wetterbedingt abgesagte Weltcup-Riesenslalom der Männer wird am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm (Österreich) nachgeholt. Das gab der Internationale Skiverband FIS am Montag bekannt. Startzeiten sind 10.00 und 13.00 Uhr.

Im WM-Ort von 1991 findet an den beiden darauffolgenden Tagen jeweils ein Super-G im zweitklassigen Europacup statt. Der Weltcup gastiert zuvor in Alta Badia (16./17. Dezember, Riesenslalom und Parallel-Riesenslalom). Nach Saalbach steht für Felix Neureuther und Co. zwei Tage vor Heiligabend in Madonna di Campiglio noch ein letzter Slalom vor der Weihnachtspause an.