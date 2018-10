Ski alpin: Weltcup-Auftakt in Sölden mit Neureuther LIVE im TV, Stream, Ticker Alle Infos zum Weltcup-Auftakt - von Sportinformationsdienst , SPORT1 / Lesedauer: 3 Minuten

Neureuther: So veränderte mich der Kreuzbandriss

Nach Platz vier für Viktoria Rebensburg starten am Sonntag auch die Herren in Sölden mit einem Riesenslalom in die Saison 2018/19. SPORT1 hat die wichtigsten Infos.