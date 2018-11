Thomas Dreßen steht mit leuchtenden Augen am Fuße der "Men's Olympic" in Lake Louise, die Vorfreude auf die WM-Saison ist ihm anzusehen. "Jetzt geht's endlich wieder los, wir sind alle heiß darauf", sagt der beste deutsche Abfahrer vor dem Start der Speedsaison am Wochenende in Kanada: "So schön das Trainieren ist: Wir sind Rennfahrer und wollen zeigen, was wir können."

Dass das bei Dreßen eine ganze Menge ist, ist spätestens seit dem 20. Januar auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Damals gewann er die Weltcup-Abfahrt auf der legendären "Streif" in Kitzbühel, als erster Deutscher seit 39 Jahren.

Dreßen ließ diesem Triumph einen weiteren in Kvitfjell folgen, dazu kamen zwei weitere Podestplätze, Rang drei im Abfahrtsweltcup und Platz fünf bei Olympia in Pyeongchang.

"Ich setze mir nie ein Ergebnis als Ziel, da machst du dich nur kaputt", sagt er. Das gelte für den Auftakt mit Abfahrt und Super-G genauso wie für den Saisonhöhepunkt im Februar in Are.

Dreßen hat Lust aufs Gewinnen

Dass er inzwischen zu den Favoriten zählt, soll an seiner Herangehensweise nichts ändern. "Vom letzten Jahr kann ich mir nichts mehr kaufen, außer der guten Startnummer", sagt Dreßen, der am Donnerstag 25 Jahre alt wurde.

Etwas habe sich aber doch geändert, betont er: "Die Motivation ist auf alle Fälle größer." Der Sprung aufs Stockerl sei "nicht mehr länger ein Traum, sondern realistisch. Wenn man das merkt, will man mehr davon, weil es einfach geil ist. Dafür stehst du jeden Morgen auf und reißt dir den Arsch auf", sagt Dreßen. Außerdem habe er "echt keine Lust drauf", dass Kitzbühel "so ein einmaliger Geschichtsbucheintrag wird".

Viele Verletzungen bei den Damen

Auch bei den Frauen geht es am Wochenende wieder rund. In Killington steht am Samstag der Riesenslalom auf dem Programm. Am Sonntag geht es dann mit dem Slalom weiter.

Für die Deutsche Marina Wallner ist die Saison bereits beendet. Sie zog sich am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss zu. Auch für Elena Fanchini war es eine bittere Woche. Die Italienerin kam von einer Krebserkrankung zurück, ehe sie Anfang der Woche ein Wadenbeinbruch ereilte. Unter Tränen gab die Italienerin im Anschluss ihr Karriereende bekannt.

Auch Lokalmatadorin Lindsey Vonn kann nicht an den Start gehen. Sie zog sich eine Knieverletzung zu und muss mindestens bis Dezember pausieren. Voll einsatzbereit ist dagegen Viktoria Rebensburg. Die 29-Jährige will vor allem in ihrer Spezial-Disziplin Riesenslalom angreifen.