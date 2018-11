Für den kanadischen Skirennläufer Manuel Osborne-Paradis ist die WM-Saison beendet, noch ehe sie so richtig angefangen hat. Der WM-Dritte im Super-G hat sich bei einem Sturz im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise ersten Untersuchungen zufolge einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.

Training lange unterbrochen

Der 34-Jährige war im Mittelteil zu Fall gekommen und musste mit dem Hubschrauber geborgen werden. Wegen des Unfalls war das Training für das Rennen am Samstag über eine halbe Stunde unterbrochen. (Ski Alpin: Die Abfahrt in Lake Louise am Samstag ab 20.15 Uhr im LIVETICKER)

Dominik Schwaiger (Königssee) überraschte in der ersten Testfahrt des Winters mit Platz fünf, 0,76 Sekunden hinter dem Tagesbesten Christof Innerhofer aus Südtirol. Thomas Dreßen (Mittenwald/+0,88) belegte Rang neun.