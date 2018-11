Slalom-Hoffnung Marina Wallner bleibt das Verletzungspech treu. Die 24-Jährige aus Inzell hat sich am Donnerstag beim Training in Killington (USA) erneut einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und muss die WM-Saison damit vorzeitig beenden. Sie wird in den nächsten Tagen in München operiert.

Wallner hatte sich bereits 2015 das Kreuzband im selben Knie gerissen. Zuletzt musste sie wegen eines langwierigen Infekts eine zweimonatige Trainingspause einlegen. Dennoch war die Olympia-Teilnehmerin von Pyeongchang (Platz 19) mit Rang 14 im ersten Saisonrennen im finnischen Levi beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) gewesen.