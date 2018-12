Vier Weltcups absolvierten die Ski-Alpin-Damen in dieser Saison bereits, Lindsey Vonn ging dabei noch in keinem Rennen an den Start.

Nach einer im November im Training zugezogenen Knieverletzung musste die 34-Jährige ihren Start in die Saison verschieben - und das ausgerechnet bei ihrer großen Abschiedstournee.

Bereits im Oktober hatte sie in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender NBC angekündigt, die Bretter nach der Saison endgültig abzuschnallen und ihre großartige Karriere zu beenden, ganz egal ob sie bis dahin den Sieg-Rekord von Ingemar Stenmark gebrochen habe oder nicht.

Mit 86 Erfolgen führt die schwedischen Ski-Legende diese Kategorie an und hat damit lediglich vier mehr als Vonn auf dem Konto. "Wenn ich ihn erreiche, würde ein Traum wahr werden. Wenn nicht, hatte ich trotzdem eine unglaublich erfolgreiche Karriere. Ich bin die erfolgreichste Frau im Skisport", hatte sie damals erklärt.

Weltcup-Rückkehr vermutlich erst im neuen Jahr

Und wie es aussieht werden zumindest in nächster Zeit auch keine weiteren Siege hinzukommen. Zwar hatte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin unmittelbar nach ihrem Trainingssturz leichte Entwarnung gegeben und angekündigt, dass eine Operation nicht nötig sei - vor wenigen Tagen dann aber getwittert, dass sie "noch ein bisschen Zeit" brauche und "die Jagd auf Stenmarks Rekord" warten müsse.

Zuletzt verpasste die Olympiasiegerin von 2010 auch das Weltcup-Wochenende in Lake Louise. Auf der Strecke in den kanadischen Rocky Mountains - in Anlehnung an ihre bislang 18 Siege dort auch "Lake Lindsey" genannt - hätte sie drei gute Möglichkeiten gehabt, den Rückstand auf Stenmark weiter zu verkürzen.

Nun scheint es so, als müsse sich Vonn noch mindestens bis Anfang des nächsten Jahres gedulden, ehe sie wieder zurück auf die Weltcup-Pisten kehren kann. Nach zwei Rennen im Riesenslalom und Slalom in Oslo und Zagreb - nicht gerade die Paradedisziplinen der US-Amerikanerin - steht Mitte Januar mit der Abfahrt in St. Anton der erste Wettbewerb mit Siegchancen für Vonn auf den Programm. Allerdings liegt ihr letzter Erfolg dort bereits elf Jahre zurück. Dieses Rennen peilt Vonn für ihr Comeback an.

Bricht Vonn Rekord ausgerechnet in Deutschland?

Größere Hoffnungen dürften da schon die Weltcups in Cortina d'Ampezzo (bislang elf Siege) und Garmisch-Partenkirchen (neun) machen, ehe zwischen dem 4. und 16. Februar zur Alpinen Ski-WM nach Are geht. Mit sechs Erfolgen zählt die Strecke in der schwedischen Provinz Jämtlands Iän ebenfalls zu ihren Lieblingen.

Speziell Garmisch hätte aufgrund ihrer Freundschaft zu Maria Höfl-Riesch sicher eine besondere Bedeutung für Vonn, allerdings müsste sie dann zu den drei möglichen Abfahrtssiegen auch mindestens einen Super-G gewinnen. Das erscheint - zumindest auf anspruchsvolleren Strecken - aktuell unwahrscheinlich, nicht zuletzt ob der Form von Landsfrau Mikaela Shiffrin.

Hintertürchen für 2019 bereits offen

Nach der Weltmeisterschaft bleiben Vonn dann noch weitere fünf Weltcups - einschließlich des großen Weltcupfinals Mitte März, um ihre Siegesbilanz weiter aufzubessern. Und spätestens nach dem letzten Rennen steht fest, ob Vonn nicht nur die erfolgreichste Frau im Skisport aller Zeiten ist, sondern ob es auch zum Rekord gereicht hat. Ein Hintertürchen hat sie sich bereits geöffnet, sie werde auf jeden Fall 2019 noch in Lake Louise fahren, um sich zu verabschieden. Der Rekord dürfte dabei aber auch im Hinterkopf gewesen sein.

Wann auch immer es dann so weit ist, sie wird als eine der größten Sportlerinnen in die Ski-Alpin-Geschichte eingehen.