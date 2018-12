Mikaela Shiffrin fährt im Weltcup wieder einmal von Sieg zu Sieg. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Super-G von St. Moritz/Schweiz gewann die Amerikanerin im Finale gegen Petra Vlohva (Slowakei) auch den dortigen Parallelslalom.

Es war der 48. Weltcupsieg und der fünfte im neunten Saisonrennen für die immer noch erst 23-Jährige.

Das kleine Finale gewann Wendy Holdener (Schweiz) gegen Katharina Liensberger aus Österreich (DATENCENTER: Der Stand im Gesamt-Weltcup).

Dürr erfüllt die WM-Norm

Beste von drei deutschen Starterinnen war Lena Dürr: Sie verlor ihr Viertelfinale gegen Holdener und danach auch die Platzierungsduelle gegen Stephanie Brunner aus Österreich und Erin Mielzynski (Kanada). Das ergab am Ende Rang acht und die Erfüllung der deutschen Norm für die WM im Februar in Are/Schweden.

Jessica Hilzinger war bereits in der in zwei Läufen ausgetragenen ersten K.o.-Runde an Nina Haver-Löseth aus Norwegen gescheitert. Christina Geiger hatte in der Qualifikation lediglich Rang 40 belegt und damit deutlich die K.o.-Duelle der 32 Schnellsten verpasst.