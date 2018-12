Ski Alpin: Weltcup in Bormio und Semmering LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und auch die Ski-Stars greifen wieder ins Geschehen ein.

Bei den Damen stehen am Semmering ein Riesenslalom (Ski Alpin: Riesenslalom am Semmering ab 10.30 Uhr im LIVETICKER) und ein Slalom (Ski Alpin: Slalom am Semmering Sa., ab 10.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Die Männer fahren im italienischen Bormio eine Abfahrt (Ski Alpin: Abfahrt in Bormio ab 11.30 Uhr im LIVETICKER) und einen Super-G (Ski Alpin: Super-G in Bormio Sa., ab 11.45 Uhr im LIVETICKER).

Rebensburg möchte erneut aufs Podest

Bei den Damen möchte Viktoria Rebensburg nach ihrem zweiten Platz im Riesenslalom von Courchevel auch in Niederösterreich aufs Podium fahren. Für die 29-Jährige ist der Semmering-Weltcup besonders : "Die Atmosphäre dort ist sehr speziell: Die Österreicher sind wie gewohnt mit Leidenschaft dabei. Wir merken den Zuschauern an, dass die Stimmung an der Strecke super ist. Das macht den Weltcuport definitiv aus."

Neben Rebensburg gehen auch Veronique Hronek und Marlene Schmotz im Riesentorlauf an den Start. Im Slalom halten Lena Dürr, Christina Geiger, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz die deutsche Fahne hoch.

Ferstl trägt deutsche Hoffnungen in Bormio

Bei den Männern ruhen die größten deutschen Hoffnungen auf Josef Ferstl. Dieser zeigte sich zufrieden mit seiner aktuellen Form. "In Gröden war ich dann sehr zufrieden mit beiden Läufen. Dennoch ist es immer mein Ziel, ganz nach vorne zu fahren. Die Form passt, es fehlt nur noch ein letztes Quäntchen. Umso wichtiger ist es jetzt, Sicherheit aufzubauen und Konstanz reinzubringen."

Neben Ferstl gehen bei den Männern auch Christof Brandner, Klaus Brandner, Josef Ferstl, Andreas Sander, Manuel Schmid und Dominik Schwaiger in der Abfahrt an den Start. Im Super-G starten Ferstl und Sander. Die weiteren beiden Plätze werden kurzfristig vergeben.

So können Sie den Ski-Weltcup LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: ZDF Mediathek, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de