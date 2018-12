Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Weltcup-Rennen in Gröden/Südtirol in der kommenden Woche. "Mein Team und ich brauchen nach den anstrengenden letzten sechs Wochen eine Pause", schrieb die 23 Jahre alte Amerikanerin in den Sozialen Netzwerken.

In Gröden finden am Dienstag und Mittwoch eine Abfahrt und ein Super-G statt. Ursprünglich sollten beide Rennen bereits am Wochenende in Val d'Isere gefahren werden, wurden wegen des Schneemangels dort aber verlegt.

Shiffrin, die ihre vier letzten Rennen gewonnen hatte, will in Courchevel/Frankreich wieder in den Weltcup einsteigen. Dort finden am 21. und 22. Dezember mit einem Riesenslalom und einem Slalom die beiden letzten Rennen vor der kurzen Weihnachtspause statt.