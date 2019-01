Skirennläufer Felix Neureuther wird am kommenden Wochenende beim Weltcup im schweizerischen Adelboden den traditionsreichen Riesenslalom auslassen. "Heuer werde ich mich voll und ganz auf den Slalom konzentrieren", sagte der 35-Jährige. Der Slalom findet am Sonntag statt (Ski Alpin: Slalom der Herren, ab 10.30 Uhr im LIVETICKER). Dann will Neureuther versuchen, "zwei gute Läufe ins Ziel zu bringen", nachdem er bei den letzten Rennen stets nur einen Durchgang solide absolviert hatte.

Gut drei Wochen nach Adelboden beginnen in Are/Schweden die Weltmeisterschaften (3. bis 17. Februar), bis dahin will Neureuther weiter an seiner Konstanz arbeiten. "Langsam, aber sicher komme ich nach den Verletzungen und Zwangspausen wieder in Fahrt. Es fehlen noch Kleinigkeiten, Details, aber ich spüre, dass ich nah dran bin, wieder ganz nach vorne fahren zu können", sagte er.

Ketterer fällt sechs Wochen aus

Unterdessen beklagen die deutschen Skirennläufer den nächsten Verletzten. Slalomläufer David Ketterer, der zuletzt in Zagreb im ersten Durchgang ausgeschieden war, zog sich im Training in Weißensee/Österreich einen Riss der Syndesmose im rechten Fuß zu. Er wird nach Angaben von Cheftrainer Mathias Berthold sechs Wochen ausfallen. Ketterers bisher bestes Weltcup-Resultat war ein 18. Rang im Dezember in Saalbach-Hinterglemm.