Der Österreicher Marco Schwarz geht als Führender in die Entscheidung bei der Weltcup-Kombination in Wengen. Im zuerst ausgetragenen Slalom erreichte er eine Zeit von 48,77 Sekunden, wird in der Abfahrt aber wohl deutlich zurückfallen.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Franzosen Alexis Pinturault (+0,20 Sekunden) und Victor Muffat-Jeandet (+0,87). Gute Chancen auf den Sieg hat unter anderem der Schweizer Mauro Caviezel (+1,60).

Der im Gesamtweltcup führende Marcel Hirscher verzichtete auf einen Start. Einziger deutscher Teilnehmer ist Dominik Schwaiger: Er liegt mit 11,79 Sekunden Rückstand auf Schwarz auf Rang 38.