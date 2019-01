Lindsey Vonn verzichtet beim Weltcup am kommenden Wochenende in Garmisch-Partenkirchen auf einen Start.

"Mein Knie ist noch nicht bereit für Rennen. Ich arbeite so hart ich kann, um so schnell wie möglich zurückzukommen", schrieb die 34-Jährige am Donnerstagabend bei Instagram.

Vonn-Karriereende?

Vonn laboriert seit längerem an gesundheitlichen Problemen und hatte beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo sogar ein mögliches sofortiges Karriereende angedeutet. Am Donnerstag hatte sie allerdings noch einen Start in Garmisch-Partenkirchen nicht ausgeschlossen.

Vonn hatte angekündigt, die laufende Saison werde auf alle Fälle ihre letzte sein. Dabei will sie noch zum Sieg-Rekord des Schweden Ingemar Stenmark (86) aufschließen. Bislang hat sie 82 Siege.