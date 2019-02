Skirennläufer Felix Neureuther wird kurz vor Beginn der WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) auf sein Heimrennen verzichten.

Nach einer Trainingseinheit am Freitagvormittag entschied der Lokalmatador zusammen mit dem Trainerstab, den Riesenslalom am Sonntag auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen auszulassen.

Neureuther reist nun am kommenden Mittwoch (6. Februar) nach Schweden zum Training, am darauf folgenden Samstag (9. Februar) soll er in Are eintreffen. Bei der WM will er sich vor allem auf den Slalom (17. Februar) konzentrieren.

Neureuther kündigt Entscheidung an

Zuvor hatte Neureuther angekündigt, die Entscheidung über eine Fortsetzung seiner Karriere nach der Weltmeisterschaft zu treffen.

"Jetzt ist wichtig, dass es um Sport geht, dass ich mich auf die WM konzentriere. Danach werde ich Aussagen über meine Zukunft treffen", sagte er der dpa.

Unter der Woche hatten Gerüchte die Runde gemacht, Neureuther würde seine Laufbahn nach der Saison 2018/19 beenden.