Ranking: Die größten Skifahrer aller Zeiten zum Durchklicken:

Schon seit Jahrzehnten begeistert der alpine Ski-Weltcup die Massen und bringt regelmäßig tausende von Fans an die Pisten dieser Welt. Vor allem das Duell Mensch gegen Natur macht die besondere Faszination dieser Sportart aus.

Dabei hat jede Zeit ihre Ausnahmeathleten, die dieses Duell besonders gut beherrschen. Namen wie Ingemar Stenmark, Pirmin Zurbriggen oder Gustav Thöni lassen die Augen der Ski-Fans heute noch leuchten. Aber auch in jüngerer Zeit gab es mit Aksel Lund Svindal oder Marcel Hirscher immer wieder Top-Athleten, die die Konkurrenz beherrschten. Vor allem Hirscher ist nach der WM in Are in aller Munde.

Aber wer ist der beste dieser Skifahrer? Ist es Ingemar Stenmark mit seinen 86 Weltcup-Siegen oder kann ihn Hirscher vom Thron stoßen? SPORT1 zeigt das Ranking der besten Skifahrer aller Zeiten.