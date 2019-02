Lindsey Vonn vs. Mikaela Shiffrin - der große Vergleich zum Durchklicken:

Mit Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin hat der alpine Ski-Zirkus zwei Superstars, deren Namen fast schon Synonyme für Titel und Erfolge sind.

Mit dem Rücktritt von Vonn fokussiert sich nun die Aufmerksamkeit noch stärker auf die 23 Jahre alte US-Amerikanerin Shiffrin. Wird sie es schaffen, in die großen Fußstapfen von Vonn zu treten - oder kann sie sie sogar überflügeln?

SPORT1 vergleicht die beiden Topstars, zeigt ihre Stärken und Schwächen und erklärt, was sie in Bezug auf Erfolge und Auftreten so unterschiedlich macht.

