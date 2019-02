Auch der für Sonntag (10.30/13.30 Uhr) geplante Weltcup-Riesenslalom der Männer in Garmisch Partenkirchen ist abgesagt worden. Dies teilte der Veranstalter mit. Wie bereits bei der Absage der Abfahrt tags zuvor führten die Organisatoren starken Schneefall als Grund an.

In der Nacht sei allein am Start etwa 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, hieß es in der Mitteilung der Organisatoren.

"Es soll noch bis Mittag schneien. Wenn wir so viel räumen, beschädigen wir auch die Piste. Leider haben wir keine Chance", sagte Renndirektor Markus Waldner: "Wir müssen das akzeptieren, unser Sport findet nun mal unter freiem Himmel statt." Wann und wo das Rennen nachgeholt werden wird, ist noch offen.

Anzeige

Luitz-Comeback fällt aus

Damit fällt auch das für den Heim-Weltcup geplante Comeback von Stefan Luitz aus. Der 26-Jährige aus Bolsterlang hatte ursprünglich geplant, in Garmisch-Partenkirchen an den Start zu gehen. Luitz hatte vor drei Wochen bei seinem Sturz im Riesenslalom von Adelboden/Schweiz eine Schulterluxation erlitten.

Bei der WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) will Luitz ebenfalls starten.