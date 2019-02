Wenn am Samstag die WM-Abfahrt der Männer stattfindet (Ski-Alpin: Abfahrt ab 12.30 Uhr im LIVETICKER), hätten sich alle deutsche Blicke auf Thomas Dreßen gerichtet. Doch da jener noch immer an einem Kreuzbandriss laboriert, ist ein anderer der Kern aller deutscher Hoffnung.

Es geht um Josef Ferstl. Der 30-Jährige gewann den Super-G in Kitzbühel und schrammte bei der jetzigen WM knapp am Podest vorbei, landete auf Rang sechs. Nun will er mehr. Angesagt ist Abfahrt. Eine Disziplin, die der Natur des Königs würdig ist, in einem Land, das noch immer einen König hat. Kann sich Ferstl aufs Podest schwingen und sich damit die lang ersehnte Krone aufsetzen?

Ferstl: "Großes Glück"

Die Hoffnungen sind trotz aller Euphorie gedämpft. Grund: Ferstl ist nach seinem sechsten Platz erkrankt und verhinderte beim Training nur mit Mühe Stürze.

Anzeige

"Ich hatte großes Glück", sagte Ferstl, der im oberen Abschnitt schon in Richtung Netz unterwegs war: "Irgendwie habe ich das noch künstlerisch gemeistert, dass ich nicht einschlage."

Verletzt habe er sich nicht, meinte Ferstl. "Jetzt merke ich noch nichts, vielleicht habe ich eine ganz leichte Zerrung." Überhaupt gehe es ihm nach seiner Erkrankung "besser. Klar, mein Akku, ich bringe den schon relativ voll, aber er ist halt auch sehr schnell leer. Aber ich denke, dass ich bereit bin fürs Rennen."

Der 30-Jährige hatte als 54. 1,58 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Super-G-Weltmeister Dominik Paris (Italien), Schmid (1,56) platzierte sich direkt davor. Bester des DSV-Quartetts war Dominik Schwaiger (Königssee/0,97) auf Rang 28.

Slalomspezialist Linus Straßer (München/2,20) kam auf Rang 67 und wird am Samstag als Vorbereitung auf die Kombination ebenfalls dabei sein.

Schmid verschnitt es in der ersten Kurve die Ski, "ich musste dann zwei extra Kurven fahren, damit ich im Kurs bleibe. Das war schon eine kurze Schrecksekunde, kurz vorm Sturz", sagte er.

Dreßen: "Können vorne mitfahren"

Und was Dreßen zu alledem? "Meine Teamkollegen kennen die Strecke auch gut, sie werden sich auch gut verkaufen", sagte er. "Die können alle super Ski fahren, und wenn sie einen guten Tag haben, können sie da vorne mitfahren".

Anwärter auf den Titel ist allen voran Paris, der am Samstag als Dritter nach Bode Miller (USA/2005) und "Herminator" Hermann Maier (Österreich/1999) den Titel in beiden Speed-Wettbewerben gewinnen könnte.

Die Liste derer, die das verhindern wollen und können, umfasst unter anderem Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr aus Österreich sowie Titelverteidiger Beat Feuz (Schweiz).

So können Sie die Abfahrt der Männer LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: sportschau.de

Ticker: SPORT1.de