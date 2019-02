Die österreichische Goldhoffnung Marcel Hirscher schlägt sich unmittelbar vor seinen beiden geplanten Rennen bei der alpinen Ski-WM im schwedischen Are mit einer Erkältung herum.

Hirscher sagte deshalb die für Mittwochabend geplante Pressekonferenz vor Ort ab. Hirschers WM-Teilnahme soll jedoch nicht gefährdet sein.

"Marcel ist krank. Erkältung und Halsweh. Pressekonferenz abgesagt. Keine Medienaktivitäten möglich", hieß es in einer Mitteilung von Hirschers Pressesprecher Stefan Illek.

Anzeige

Der siebenmalige Gesamtweltcupsieger soll im Riesenslalom (Freitag) und Slalom (Sonntag) an den Start gehen, in beiden Rennen ist er Goldfavorit. Ob seine Teilnahme wegen der Erkrankung gefährdet ist, blieb zunächst offen. Auf die Kombination am Montag und den Team Event am Dienstag hatte Hirscher verzichtet, um sich auf die technischen Wettbewerbe konzentrieren zu können.

Auf dem 29-Jährigen lastet großer Druck: Die Skination Österreich hat bei den bislang sieben Entscheidungen in Are noch keine Goldmedaille gewonnen. Mit zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen belegt Team Austria derzeit nur Rang sieben im Medaillenspiegel.

Auch bei der WM 2017 in St. Moritz lag Hirscher nach Rang 21 im Super-G zum Auftakt krank im Bett. Damals startete er in der Kombination und gewann Silber. In Riesenslalom und Slalom fuhr er zu Gold.